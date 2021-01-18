中国领先的IT技术网站

如果说小公司做起来的关键是抓住了一个机会；中等公司的关键是有一批比较强的高管；大公司的关键是要有独特的企业文化。
1月6日，北京市第一中级人民法院公布前链家员工破坏计算机信息系统罪一案的刑事裁定书，链家一程序员因为怒删公司9TB数据，被判7年!
族谱以树状结构的方式，向人们展示一个家族世代成员间的彼此关系。本文以生成各种名门望族的家谱图表为例，和您探讨时下流行的六大JavaScript图表库，及其主要功能。
除了分库分表，还包括管理端的解决方案，比如运营，客服和商务需要从多维度查询订单数据，分库分表后，怎么满足大家的需求?
由51CTO主办的《中国企业“IT印象·释放IT动能加速数智时代”年终评选》 活动全面启动。主办方将依托互联网，以在线方式进行奖项评选。
本专题将围绕经典数据分析工具和数据分析思维展开
简单点来说，服务器扩容可以分为两种：一种是增加服务器的数量;另一种是增加单台服务器的存储。今天，我们
Servlet是JavaEE规范的一种，主要是为了扩展Java作为Web服务的功能，统一接口。
1. 了解系统集成与弱电工程 ? 2. 认识综合布线中常用传输介质与布线相关材料 3.结合实际项目，教会大家进
linux系统提供了很多种进程间通信的方式，那么为什么nodejs选择unix域的，因为unix域相比其他进程间通信方
公链发展到今天，其优缺点已经非常明显。比特币专注于价值流通和价值存储，在价值存储的道路上越走越远，且
据外媒Cointelegraph报道，中央银行数字货币（CBDC）一直都是加密货币社区热议的重要组成部分。作为特定国
在移动端，主宰用户设备操作系统无非就是安卓和iOS，而在PC端虽然不止一个操作系统，但基本上都是Windows的
本期课程主要讲述S5PV210的SD卡启动。首先讲了SD卡相关的基础知识，然后重点复习了S5PV210启动过程中SD卡启
我们处于2021年初，在过去的一年中，机器学习社区发生了很多事情。不用浪费时间，这里是最流行，趋势最明显
轻松快速完成各种复杂的数据汇总。
毫无疑问，微软最新的Windows 10操作系统比以前的操作系统更快。但是，长期使用后会出现一些错误，即使是快
人类的智慧宽广而复杂。有些人类成就远远超出现今机器可达的领域，要想让机器触及这些领域，还需要一段漫长
电脑现在几乎人手必备，但是好用的电脑软件你可能还没有。不过没关系，这里分享6款国产良心电脑软件，每款
根据Tenable最新研究显示，在过去五年中，已披露漏洞的数量增加183%。
其实我们对于Kaggle比赛挺陌生的。我们不是机器学习领域的专业人士，只是在网上在线课程学习了Python和机器
Python和C++类语言之间存在许多区别，本文将通过一个十分简单的例子向你展示，与Python相比，C++究竟有多快
在爬虫开发的过程中，我们经常遇到一些 Ajax 加载的接口会返回 JSON 数据。
在本文中，我想澄清一些关于Python的批评，并探讨在使用Python进行数据工程、数据科学和分析学的日常工作中
在经历空前的一年后，医疗保健行业CIO们表示，他们将加倍努力为患者和医疗服务提供者提供更好更易访问和更
下面让我们看看来自IDC、Forrester Research、451 Research和Gartner的2021年云预测，以帮助你为今年可能发
随着越来越多的企业开始转向“在家办工”模式，这推动着桌面虚拟化(VDI)发展，因为桌面虚拟化可提供可管理
高性能计算(HPC)存储的总拥有成本(TCO)超出每GB的初始价格，这意味着IT团队必须考虑其他价格变量。除系统本
来自市场研究公司Omdia的最新报告显示，在2020年11月举行的5G World活动中，专网生态系统在线上聚集到了一
随着假日购物季的到来，数以百万计的用户都会在网上进行交易。然而，很多人并没有意识到，他们刚刚在谷歌上
1月17日消息 外媒 Windows Latest 报道，消息称微软正在研究一个 Windows 10 自动更新，将在 2021 年彻底杀
智慧城市的兴起基于各种先进技术，例如物联网、人工智能和5G，这些技术促进了大数据的流动，从而为各种市政
再有一个月就是春节了，相信很多小伙伴都已经开始无心工作。不过这两天腾讯倒是挺积极，就在昨天微信迎来了
据“工信微报”转载的图文解释，现在只要你的手机是5G手机，并且设置了使用5G网络，尽 [详细]
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